ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"الأوقاف": تفتتح "41" مسجدًا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الأوقاف انه سيتم افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة المقبل ، منها (38) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى الآن (654) مسجدًا منها ( 515 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا .

وقالت الأوقاف في بيان لها اليوم السبت: بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد ( 11676 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (266) مليون جنيه.
 جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتأتي المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى
3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن
4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون 
5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم
7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم 
مديرية أوقاف أسوان
8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو
9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط
11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية
13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم
14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا
15. مسجد الرحمن – طامية 
16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي
17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا
مديرية أوقاف قنا
18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف 
مديرية أوقاف الغربية
19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون
20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور 
مديرية أوقاف القليوبية
21. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ
22. المسجد الكبير  المريج – شبين القناطر – شبين غرب
مديرية أوقاف البحيرة
23. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار
24. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود
25. مسجد منفي لابد  - قرية رزافة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الشرقية
26. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير
27. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق
28. مسجد النور – تلبانة -  مركز منيا القمح
29. مسجد البحاروة – سماكين  الغرب - الحسينية
مديرية أوقاف المنيا
30. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار
31. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية
32. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص 
33. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص
34. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص 
مديرية أوقاف الجيزة
35. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح
36. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة
37. أبو طالب - بهبيت - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
38. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير 
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط
مديرية أوقاف الشرقية
3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر

22155e64-cff4-4d2f-8957-b5790e44e1d6
22155e64-cff4-4d2f-8957-b5790e44e1d6
6b2bb1a8-8e4c-4cbe-9884-a72775392f3b
6b2bb1a8-8e4c-4cbe-9884-a72775392f3b
ea4827bc-22ef-40c8-a96b-d3e5df32733a
ea4827bc-22ef-40c8-a96b-d3e5df32733a
42cee2a4-8509-4f14-96ae-c3912d546400
42cee2a4-8509-4f14-96ae-c3912d546400
ecc00c47-0915-479c-9345-f206b6ec8705
ecc00c47-0915-479c-9345-f206b6ec8705
d5d1345f-95d3-4268-86c3-759659ced411
d5d1345f-95d3-4268-86c3-759659ced411
b7fe2139-a2e3-4435-8da9-8c00f0ec6627
b7fe2139-a2e3-4435-8da9-8c00f0ec6627
69535adc-9818-4311-a519-bd28cece4546
69535adc-9818-4311-a519-bd28cece4546
979d02a6-4b24-4898-aeec-f757eefa7dbd
979d02a6-4b24-4898-aeec-f757eefa7dbd
9becf32f-d7a0-4e7b-b264-c759d6f6178e
9becf32f-d7a0-4e7b-b264-c759d6f6178e
c66e0e1f-7c0e-4ecd-b619-eff379148f89
c66e0e1f-7c0e-4ecd-b619-eff379148f89
bf98531f-f4d9-4845-9772-fca616de681c
bf98531f-f4d9-4845-9772-fca616de681c
الإحلال والتجديد الحرم السلطان حسن وزارة الأوقاف