"الأوقاف": تفتتح "41" مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف انه سيتم افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة المقبل ، منها (38) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى الآن (654) مسجدًا منها ( 515 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا .
وقالت الأوقاف في بيان لها اليوم السبت: بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 23 / 2 / 2024 م عدد ( 11676 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (266) مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتأتي المساجد على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى
3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن
4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون
5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم
7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم
مديرية أوقاف أسوان
8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو
9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط
11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية
13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم
14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا
15. مسجد الرحمن – طامية
16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي
17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا
مديرية أوقاف قنا
18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف
مديرية أوقاف الغربية
19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون
20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور
مديرية أوقاف القليوبية
21. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ
22. المسجد الكبير المريج – شبين القناطر – شبين غرب
مديرية أوقاف البحيرة
23. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار
24. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود
25. مسجد منفي لابد - قرية رزافة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الشرقية
26. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير
27. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق
28. مسجد النور – تلبانة - مركز منيا القمح
29. مسجد البحاروة – سماكين الغرب - الحسينية
مديرية أوقاف المنيا
30. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار
31. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية
32. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص
33. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص
34. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص
مديرية أوقاف الجيزة
35. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح
36. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة
37. أبو طالب - بهبيت - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
38. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط
مديرية أوقاف الشرقية
3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر