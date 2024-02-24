محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير المساعد للمحافظة والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور جمال عبد الواحد وكيل وزارة الطب البيطري وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة، تناول خلالها الكثير من الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة

وأوضح ـ خلال كلمته ـ مقدار حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله كما عول على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله مشيراً إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء خاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم

ووجه جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامي بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالاذاعة والتليفزيون ، وتناولت الابتهلات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله.

من جانبه، صافح الهجان ومرافقوه المشاركين في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة، وقدم عبد الحميد الهجان التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنياً دوام الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا العزيز مصر

وطالب الجميع بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

احتفال ليلة النصف من شعبان

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