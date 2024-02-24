فولهام يصعق مانشستر يونايتد بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

حقق فولهام فوزًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الإثارة، حيث اتسم بالهدوء واللعب الحذر من كلا الفريقين، مع بعض الخطورة من جانب فولهام، وتألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

في الشوط الثاني، افتتح النيجيري كالفين باسي التسجيل لفولهام في الدقيقة 53، بعد عرضية من أندريس بيريرا سددها باسي على مرتين لتسكن شباك أونانا.

ظل مانشستر يونايتد يبحث عن هدف التعادل، ونجح المدافع هاري ماجواير في إدراك التعادل في الدقيقة 89، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح أليكس أيوبي في تسجيل هدف فوز فولهان في الدقيقة 97.

بهذا الفوز، احتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، فيما تُعد هذه الخسارة بمثابة خيبة أمل كبيرة لمانشستر يونايتد، الذي يتوقف رصيده عند 44 نقطة في المركز السادس.