استقرار بعد الانهيار.. أسعار الذهب مساء اليوم السبت 24 فبراير 2024

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 24 فبراير 2024 بعد الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار على مدار اليوم بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي مساء أمس، حيث تراجع الذهب بمقدار450 جنيها.



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2571 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3429 جنيها للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24 ألف جنيه

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، بنهاية تعاملات الأسبوع مساء أمس الجمعة .