دل تكنولوجيز تُعلن إطلاق حلول اتصالات لتعزيز التحول السحابي

أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن إطلاق مجموعة من الحلول الجديدة، بهدف مساعدة مقدمي خدمات الاتصالات في تسهيل عملية التحول السحابي للشبكة وتعزيز الاقتصاد دون التأثير على أمان الشبكة. تستفيد الحلول الجديدة من خبرة دل في مجال التحول الرقمي والشراكات الواسعة في هذا القطاع.

دينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لأعمال أنظمة الاتصالات في دل تكنولوجيز، أكد أن الشركة تقدم حلاً شاملاً لتحسين تصميم وإدارة البنية التحتية السحابية للشبكة. وأشار إلى أن الشركة لا تقدم فقط تكنولوجيا، بل تساهم أيضًا بخبرتها الواسعة في مجال التحول السحابي وشراكاتها العالمية.

تشمل حزمة حلول دل "Dell Telecom Infrastructure Automation Suite" الجديدة، برنامجًا مصممًا خصيصًا لتيسير عملية تنسيق وإدارة البنية التحتية السحابية للشبكة متعددة البائعين. يتكامل البرنامج بسلاسة مع الشبكة ويوفر لمقدمي الخدمات السحابية المرونة اللازمة لنشر وإدارة البنية التحتية عبر بيئات متعددة البائعين.

دينيس هوفمان أضاف أن "الخطوة الأولى في التحول السحابي تشمل إعداد منصة البنية التحتية السحابية، وذلك فيما يتعلق بالتصميم والتشغيل. يتطلب ذلك فريقًا لمعالجة الجوانب المتعلقة بالأفراد والعمليات والتكنولوجيا".

تقوم حلول "Dell Telecom Infrastructure Automation Suite" بتوفير التشغيل الآلي التعريفي، والذي يساعد في بسط تكوينات الخوادم ونشر البرامج بشكل أسرع. كما تدعم البرمجيات استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخدمات دل لتبسيط التكامل مع أنظمة دعم أعمال الاتصالات وأنظمة دعم العمليات.

يقوم البرنامج أيضًا بقياس شامل عن بُعد لدرجة حرارة المعدات ووحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة، لمساعدة عمليات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات الشبكة. وتتيح الحلول للشركات الشريكة مثل Amdocs وCasa Systems وExpeto وMATRIXX Software الاستفادة من توافق البرنامج مع أنظمتها الخاصة.

كما أعلنت دل تكنولوجيز عن حزمة جديدة من "Dell Telecom Infrastructure Blocks for Red Hat"، وهي مصممة لتيسير تصميم سحابة الاتصالات ونشرها وإدارتها. تشمل التحديثات دعمًا لشبكات الجيل الخامس والتكامل مع "Dell Telecom Infrastructure Automation Suite" واعتماد شامل لبرامج وأعباء العمل.