سامسونج للإلكترونيات الراعي الاستراتيجي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية

شاركت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر بالتعاون مع مجموعة الصافي، كراعي استراتيجي لمؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2024.

حملت النسخة الحالية من المؤتمر شعار "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة".

استهدف المؤتمر توفير رؤى استراتيجية لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، باستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي كما ناقش كيفية تمكين المجتمعات من خلال حلول رقمية مبتكرة.

أكد المهندس حسام الكاشف، رئيس قطاع حلول الأعمال بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر أهمية دور التحول الرقمي في تطوير المجتمعات وتحسين جودة الحياة. مشيرا إلي التزام سامسونج بتقديم أفضل التقنيات الرقمية لتمكين المجتمع المصري من الاستفادة الكاملة من الثورة التكنولوجية الحديثة".

استعرضت سامسونج بالتعاون مع مجموعة الصافي، خلال المؤتمر، حلولها التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الشاشات التفاعلية التعليمية وأنظمة الإعلانات والمعلومات، إلى جانب تقديم تكنولوجيا فريدة في مجال حلول غرف القيادة والسيطرة.

وتعكس هذه المشاركة التزام سامسونج بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز استفادة المجتمع من التكنولوجيا في جميع المجالات.