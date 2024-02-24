الدوري الإنجليزي.. هالاند أساسي مع مانشستر سيتي أمام بورنموث

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بورنموث بملعب فيتاليتي، على أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، أساسيًا في تشكيل السيتي، حيث يقود الهجوم رفقة فيل فودين وبرناردو سيلفا.

ويجلس البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء، بجانب مواطنه جيريمي دوكو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز - ناثان آكي.

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - ماتيو كوفاسيتش.

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.