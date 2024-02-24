إنفيديا تعلن عن الفائزين في مسابقة إنفيديا استوديو

أعلنت شركة إنفيديا NVIDIA بالتعاون مع مايكروسوفت عن أسماء الفائزين في نسختها الثانية من مسابقة "ليالي إنفيديا استوديو NVIDIA Studio Nights".

انطلقت الفعالية في twofour54 بأبوظبي، حيث أبرزت مواهب صانعي المحتوى الموهوبين المحليين الذين يستخدمون منصة NVIDIA Studio ووحدات معالجة الرسوم RTX.

المسابقة شملت خمس فئات متنوعة هي التصميم بالأبعاد الثلاثية، والفنون الرقمية، والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو، والصور المنشأة بالحاسوب، وفئة NVIDIA Canvas Art.

حصل الفائزون على أجهزة حاسوب محمولة من مايكروسوفت تحتوي على وحدات معالجة الرسوم NVIDIA RTX، بالإضافة إلى أقلام Surface Slim Pen 2 التي تمكّن من التحول السلس بين لوحات القماش والتصميم على شاشة اللمس في الحاسوب المحمول.

قدمت وحدات معالجة الرسوم RTX دعمًا قويًا للمشاركين في إعداد محتواهم المبتكر باستخدام تقنيات متقدمة، حيث ساعدت في تحسين سرعة وسلاسة أداء المهام، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بجودة عالية دون التأثير على السرعة والدقة.

وأشار الفائزون إلى الفوائد الكبيرة التي حققوها باستخدام تقنيات إنفيديا، حيث سهلت وحدة معالجة الرسوم RTX إعداد مقاطع الفيديو بجودة عالية، وتمكّنت من تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة. وأكدوا أهمية هذه التقنيات في تعزيز سرعة الأداء وسلاسة تدفق العمل الإبداعي.

أكدت شانتيل تافيد، مديرة التسويق لدى إنفيديا في المنطقة، رؤية الشركة للمزيد من الابتكار والإبداع من خلال توفير منصات لصانعي المحتوى والفنانين للاستمتاع بفوائد أحدث تقنياتها.