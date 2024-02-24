فيرمينيو ومحرز يقودان الأهلي لسحق الطائي برباعية في الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره الطائي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

افتتح بيرنارد مينساه التسجيل للطائي في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل فيرمينيو للأهلي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني، عاد فيرمينو وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 82، واختتم فرانك كيسي الرباعية في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.