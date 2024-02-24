IBM تعزز تجربة بنك أبو ظبي الأول مصر بواسطة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة IBM عن شراكة استراتيجية جديدة مع بنك أبوظبي الأول مصر، بهدف تعزيز التحول الرقمي في عمليات البنك وتحسين تجربة العملاء. يشمل هذا التعاون توظيف حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM لدعم الاعتمادية، والأمان، والسرعة في الخدمات المصرفية.

تمكن بنك أبوظبي الأول مصر، في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، من استخدام حلول IBM Cloud Pak for Integration و IBM Cloud Pak for Business Automation باعتمادها على منصة Red Hat OpenShift. هذه الحلول الشاملة قدمت تكاملًا سلسًا وقدرات رقمنة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تسريع عملية التحول الرقمي للبنك.

من خلال الاستفادة من خدمات IBM Cloud Pak for Business Automation، نجح بنك أبوظبي الأول مصر في تشغيل ورقمنة عملياته، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز كفاءته التشغيلية. وفي تصريحها، أكدت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، على فخر الشركة بدورها في تمكين البنك من تحقيق أهدافه التحولية وتوفير تجارب عملاء استثنائية.

من جانبه، أشار شعراوي محمد، رئيس قطاع التكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول مصر، إلى أهمية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تلبية احتياجات العملاء المتطورة باستمرار. وأشار إلى أن هذا التعاون مع IBM يسهم في تسهيل التحول الرقمي وتحسين الخدمات المصرفية في مصر.

يُعد هذا التعاون بين بنك أبوظبي الأول مصر وIBM خطوة هامة نحو تحديث القطاع المصرفي، ويسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتقديم خدمات مصرفية متقدمة في العصر الرقمي. يتطلع الطرفان إلى إعادة تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في البلاد وتحفيز المؤسسات المالية الأخرى لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين عروضها.