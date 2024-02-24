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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إيطاليا وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون أمني

زيلينسكي وجورجيا
زيلينسكي وجورجيا ميلوني
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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على اتفاقية تعاون أمني ثنائية بين البلدين.


وقال زيلينسكي في تغريدة على منصة إكس اليوم /السبت/ إن "اجتماعاتنا مع رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني دائما ذات معنى.. اليوم لدينا نتيجة مهمة.. وقعنا على اتفاقية تعاون أمني ثنائية بين أوكرانيا وإيطاليا".


وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الاتفاقية ترسي أساسًا متينًا للشراكة الأمنية طويلة الأمد بين بلدينا.
وناقش الجانبان أيضًا تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في سياق رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
وخلص زيلينسكي بالقول: "أنا ممتن لإيطاليا لدعمها لأوكرانيا وقدراتنا الدفاعية، فضلا عن مساهمتها في جهود التعافي والموافقة على المساعدات العسكرية حتى نهاية عام 2024".

زيلينسكي جورجيا ميلوني اتفاقية تعاون