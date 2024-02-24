نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يصل إلى رواندا

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، اليوم السبت إلى العاصمة الرواندية كيجالي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وقال إعلام مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - إن الزيارة تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يجري نائب رئيس مجلس السيادة السوداني،خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الرواندي بول كاجامي وبعض المسئولين في الدولة، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

كما سيلتقى نائب رئيس مجلس السيادة السادة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوربية والإفريقية والآسيوية والعربية وعدد من ممثلي الجالية السودانية برواندا.

ويرافق نائب رئيس المجلس السوداني - خلال الزيارة - وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض علي محمد.