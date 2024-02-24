في ليلة النصف من شعبان.. ما يستحب من دعاء

ينتظر المسلمون في كل عام ليلة خاصة تعتبر من أكثر الليالي الفضيلة في التقويم الإسلامي، وهي "ليلة النصف من شعبان".

هذه الليلة فرصة للتوبة والدعاء، حيث يعتقد المسلمون بأنها ليلة تنزل فيها البركات والرحمة من الله.

وفي هذا العام، تحديداً في الليلة المميزة لعام 2024، توافقت ليلة النصف من شعبان مع مساء يوم السبت 24 فبراير 2024 حسب التقويم الميلادي.

فضل الليلة وأحاديث نبوية عنها

وفي كتب السنة والأحاديث النبوية، ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فضل ليلة النصف من شعبان بشكل خاص.

ومن بين هذه الأحاديث، حديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"، وهذا الحديث مروي في مجموعة من كتب السنة منها "السنن" لابن ماجة و"شعب الإيمان" للبيهقي.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد قالت: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ"، وهذا الحديث مروي في "المسند" لأحمد وابن راهويه و"السنن" للترمذي وابن ماجة، و"شعب الإيمان" للبيهقي.

الاستعداد لليلة النصف من شعبان

بمرور ليلة النصف من شعبان، يُشجع المسلمون على الاستعداد لها بالتوبة والدعاء والصلاة، والتفكر في الطاعات وترك المعاصي. إنها ليلة تفتح أبواب الرحمة والغفران، وتجعل القلوب متلهفة لاستقبال بركاتها.

أدعية ليلة النصف من شعبان