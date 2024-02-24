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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بثلاثية أمام مازيمبي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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ودع فريق بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية مازيمبي كلا من  جويل بايا وجلودي ليكونزا وباسيون موامبا في الدقائق 32 و 45 و 90. 

بهذه النتيجة صعد فريق مازيمبي الي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدارًا للمجموعة برصيد 10 نقاط فيما توقف رصيد بيراميدز عند 4 نقاط في المركز الأخير. 

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

وخرج من القائمة، الرباعي أحمد سامي ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة والحارس الشاب يوسف نادر.

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