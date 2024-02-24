أصالة تغني تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في رمضان 2024

تغني النجمة أصالة تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة النجمة مي عمر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مهاب طارق، ومحمد سامي، وإخراج محمد سامى؛ حيث تقدم صولا أغنيتين، الأولى بعنوان «الجوكر»، من كلمات حسام طنطاوى، وألحان خالد نبيل، كنا تقدم أغنية التتر بعنوان "الحظ" من كلمات محمد عبد المنعم، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.

وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة، وهي محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها، ويسرقها أو من ناحية العمل؛ حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها، وتقرر فتْح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو التى ستكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.