الدوري الإنجليزي.. راشفورد على رأس هجوم مانشستر يونايتد أمام فولهام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه ضيفه فولهام، اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد تين هاج على ثلاثي هجومي سريع وذو مهارت عالية بقيادة راشفورد إلى جانب فيرنانديز وجارناتشو، وفي الوسط يُشكل ماينو وكاسيميرو ثنائيًا متمرسًا في الوسط، مع دور هجومي للشاب فورسون.

وجاء مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، فاران، دالوت.

خط الوسط: ماينو، كاسيميرو، فورسون.

خط الهجوم: فيرنانديز، راشفورد، جارناتشو.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فولهام فى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.