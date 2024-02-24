القناة للكهرباء: تزويد مراكز الخدمة بمترجمين لغة إشارة وشاشات لضعاف السمع والصم

تولي الشركة القابضة لكهرباء مصر اهتماما بذوي الهمم وكبار السن تمشيا مع سياسة الدولة، حيث تم توفير الخدمات شاشات باللمس لضعاف السمع والصم، كما تم تقديم أول نسخة من دليل الخدمات مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين و تزويد بعض مراكز الخدمة بمترجمين لغة أشارة والورشة التدريبية التى نظمتها الشركة للعاملين بخدمة العملاء لتدريبهم على لغة الإشارة.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور المهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع يرافقه المهندس سامى ابو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بافتتاح باكوره أحدث مركز خدمة العملاء والمستثمرين وذوى الهمم بهندسة الشروق التابع لقطاع المدن الجديدة بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويعد هذا المركز من احدث المركز واكبرها حيث تم بناءه وتأثيث المركز طبقا لاحدث المواصفات الفنيه والعالمية حيث تم تزويد المركز بأحدث الآجهزه والحاسبات والتكنولوجيا الحديثه وكذلك احدث الاثاثات حيث يضم المركز 16 شباك لخدمه العملاء والمستثمرين ولآزول مره يتم اعداد دليل خدمات مكفوفين.

وكان في استقباله المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ولفيف من قيادات الشركة واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ورئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتفقد الغرفة المخصصة والمجهزة لذوي الهمم وكبار السن

و قام أبو وردة بشرح وافي لمكونات مركز الخدمة الذي تم انشائه علي أحدث النظم والأجهزة وطبقا للهوية البصرية الموحدة للشركة القابضة وطبقا لدليل تقييم مراكز خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر يتكون مركز الخدمة من صالة خدمة العملاء والمنطقة الذكية وصالة لذوى الهمم وكبار السن والشحن الليلى ومكتب لكبار المشتركين ومكتب لتهيئة وفحص العدادات وقاعة للتدريب وبوفية لخدمة المشتركين.

ثم استعرض المنطقة الذكية والتي من خلالها يمكن للمواطن ان يقوم بالخدمة بنفسه ومزود بخدمة الواى فاى ثم قام بالاطلاع علي نظام العمل داخل صالة خدمة العملاء المكونة من ١٢ شباك منها ونظام الحجز (QS) وتم استعراض dashboard وبها جميع البرامج المستخدمة داخل مراكز خدمة العملاء وتطبيق خدمات كهرباء القناة على الموبايل لعرض الخدمات ومواقع وعناوين مراكز خدمة العملاء واستطلاع رأى العملاء، QR موحد لعرض جميع التطبيقات والخدمات التى تخص العملاء، وقنوات الخدمات على الواتساب آب والتليجرام يتم عرض الخدمات والنصائح والأرشادات والتعليمات وفيديوهات للخدمات بلغة الأشارة، وكذلك حجز المواعيد بمراكز الخدمة.

واستكمالاً للتطور التكنولوجي : تم استعراض المكتبة التى بها جميع احتياجات مراكز الخدمة من وسائل مساعدة من برامج وتعريفات للأجهزة والطابعات والاسكانر وماكينات التصوير وقارئ كروت الشحن، وتم استعراض المكتبة التى تحتوى على جميع القرارات واللوائح بالشركة التى تساعد العاملين على أداء عملهم ، بالإضافة المكتبة التعليمية التى تحتوى على جميع البرامج التدريبية التى يتم تدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء للأطلاع عليها بإستمرار لضمان التأكد من جاهزيتهم بالإضافة لهذه التطورات فتم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتلاحق كم التطورات ولتحسين أدائهم تم عمل جدارات للعاملين بمراكز خدمة العملاء وبطاقات وصف لتوضح مسئولياتهم وذلك لمتابعة الخدمات وضمان جودتها، وإستقبال وحل جميع الشكاوى علي وجه السرعة.

كما استعرض البرنامج المعد من شركة القناة المخصصة باربع لغات يقوم فيها العملاء بتقييم مُقدم الخدمة ومركز الخدمة والخدمة نفسها.

وكانت قد حققت شركه القناه لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس سامي أبو ورده رئيس الشركه إنجازات وتطوير كبير وتحسن كبير في كافة المؤشرات انعكس ذلك على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وكذلك موقف مالي قوي للشركة فقد تم تنفيذ كافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والصيانة بنسب غير متوقعة

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