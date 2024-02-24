"العلاي": ضيوف وزوار "إكسبوجر 2024" على موعد مع دورة متميزة

أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جاهزية المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" لاستقبال الضيوف والزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مبيناً أن المهرجان يستضيف أعمال 400 مصوراً عالمياً لعرض أكثر من 90 معرضًا فرديًا وجماعيًا، تروي 2500 حكاية فريدة في دورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان من حيث مساحات المعارض وحجم المشاركين والفعاليات.

وأوضح البيان الصادر منذ قليل عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن “طارق سعيد علاي” قد أجرى صباح اليوم جولة تفقدية للاطلاع على التجهيزات النهائية للمهرجان واستعداداته اللوجستية لاستقبال جمهوره وضيوفه في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 28 فبراير الجاري و 5 مارس المقبل، حيث توسعت فعاليات المهرجان هذا العام على مساحة 32,888 متراً مربعاً.

وقال “علاي”: إن ضيوف وزوار "اكسبوجر 2024" على موعد مع دورة متميزة من فعاليات المهرجان وما تحمله الصور فيها من رسائل وحكايات التقطها مصورون بارزون من أماكن مختلفة من العالم، وعلى مستوى الخطابات التي تروي تجارب المصورين، وورش العمل والندوات التي تقدم فن التصوير بطريقة تنفع الجمهور وتساعدهم على التعمق في هذا الفن السامي والنبيل.

وأضاف: يتجسد نجاح المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، ويستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيرًا من صنّاع الصورة، تشمل أكثر من 79 جلسة حوارية ونقاشات جماعية عن صناعة الصور والأفلام، و25 فيلمًا، وأكثر من 66 ورشة عمل وجلسة تقييم للسير الفنية، إلى جانب جولات إرشادية على المعارض، وحفلات توقيع كتب، بالإضافة إلى المعرض التجاري بمشاركة 18 علامة من كبرى شركات التصنيع وتجارة التجزئة، وغيرها من الفعاليات.

كما يسطر "اكسبوجر"، في نسخته الثامنة فصلاً جديداً في نموه المستمر، فمنذ انطلاقته عام 2016، يتوسع المهرجان في كل عام، ليعزز مكانته كمنصة عالمية لخبراء وهواة فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وجميع محبي الفنون البصرية، وذلك تأكيداً على التزامه بتقديم مساحة إبداعية واسعة ومتنوعة لمجتمع فن التصوير، ويوفر المهرجان المزيد من المعلومات والتفاصيل حول نسخة العام الجاري.