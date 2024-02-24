الإمارات تقدم منحة بـ 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية

أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تقديم بلاده منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن المنحة سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموا، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي، مرحبا بجميع الوفود المشاركة بالمؤتمر الوزاري للمنظمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف أن المؤتمر يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها، مؤكدا أن الإمارات رسخت جسورا جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم، داعيا إلى العمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.