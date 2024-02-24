سفيرة أوكرانية: كييف تعمل مع واشنطن بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، إن الحزمة الأخيرة من العقوبات الروسية التي أعلنتها الولايات المتحدة أمس الجمعة "فعالة"، ومع ذلك، سيواصل الجانب الأوكراني العمل بنشاط مع البيت الأبيض بشأن الحزمة التالية، والتي قد تأتي قريبًا.

وقالت ماركاروفا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - "نرحب حقًا بحزمة العقوبات، إنها ممتازة. ولكن بعد الإعلان عنها مباشرة، واصلنا عملنا بشأن الحزمة التالية، ونأمل أن يتم تقديمها قريبًا".

وأكدت أن القيود المفروضة على روسيا التي تم فرضها يوم الجمعة تشمل أكثر من 500 فرد وكيان في مختلف قطاعات اقتصاد روسيا.

وأضافت أن "هذه حزمة شاملة. فهي لا تغطي فقط جزءًا كبيرًا من الإنتاج الدفاعي الروسي، وهو أمر مهم للغاية، ولكن أيضًا معظمها يستهدف أولئك الذين يشاركون في هذا الإنتاج الموردين وأولئك الذين يخدمون صناعة الدفاع الروسية".

ولفتت السفيرة الأوكرانية إلى "الضربة القوية" التي تلقاها القطاع المالي في روسيا، والتي لم تشمل فقط العقوبات ضد تسعة بنوك وصناديق استثمار روسية، ولكن أيضًا نظام الدفع "مير".

ووفقا للدبلوماسية، فإن هذا أمر بالغ الأهمية للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، بما في ذلك سحب الاحتياطيات وتجديد مخزونات الأسلحة.