الدفاع الروسية: القضاء على 1035 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1035 عسكريا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة بنطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان اليوم /السبت/ - أنه على محور "كوبيانسك" صدت القوات الروسية ثلاث هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 55 عسكريًا، مشيرة إلى أنه على محور دونيتسك، عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجوما أوكرانيا مضادا، وبلغت خسائر العدو أكثر من 395 عسكريًا.

وأضاف البيان: "لقد واصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية على محور "أفديفسكي" السيطرة على خطوط ومواقع مهمة وصدت هجومين أوكرانيين مضادين، وخسر العدو ما يصل إلى 425 جنديًا بين قتيل وجريح"، منوها بأنه على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 125 عسكريا.

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على محور "خيرسون" بلغت أكثر من 35 عسكريًا، فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة ميداني، لافتة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق، علاوة على تدمير منظومتين لإطلاق صواريخ "هايمارس" وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج ــ 29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.