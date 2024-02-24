الملك تشارلز يشيد بقوة الشعب الأوكراني في مواجهة الحرب

أشاد الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، اليوم السبت، بالتصميم والقوة التي يظهرها الشعب الأوكراني في مواجهة الحرب.

وقال الملك تشارلز في رسالة له بمناسبة ذكرى مرور عامين على الحرب في أوكرانيا، ونقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن "تصميم الشعب الأوكراني وقوته لا يزال مصدر إلهام، حيث يدخل الهجوم غير المبرر على أراضيه وحياته وسبل عيشه عامه الثالث المأساوي.. وعلى الرغم من المشقة الهائلة والألم الذي لحق بهم، فإن الأوكرانيين يواصلون إظهار البطولة التي تربطهم بالعالم بشكل وثيق".

وأضاف: أن "شجاعتهم الحقيقية تتمثل في مواجهة عدوان لا يوصف.. لقد شعرت بذلك بشكل شخصي خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الأوكرانيين منذ بداية الحرب، بداية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة أولينا زيلينسكا، وحتى تدريب المجندين الجدد في الجيش هنا في المملكة المتحدة".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة وحلفاءها يظلون في طليعة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا، في هذا الوقت الذي يشهد مثل هذه المعاناة والاحتياجات الكبيرة.