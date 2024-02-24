الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش المجموعة القصصية "مفترق طرق" لسمير فوزي

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 27 فبراير الجاري، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "مفترق طرق" للقاص والروائي سمير فوزى، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت "مفترق طرق" عن دار الناشر في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة للكاتب سمير فوزي، من بينها "العكاز"، و"عصافير الروح"، و"الشبراوية"، و"بيت ياجوري"، وغيرها.