بمرتبات مجزية.. توفير 27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة بقفط

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بانة تم توفير 27 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بشركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة العامة بقفط عن طريق إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام .

وأضاف عبد الباقي، بأن فرص العمل التي تم توفيرها بشركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية الكائنة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، وتشمل مدير تسويق دولي، و مدير تسويق محلى، و مدير انتاج، و فنى غلاية، و فنى معمل كيميائي، و فنى كهربائي صيانه، و محاسب، وموظف علاقات عامه، و امين مخازن، و سكرتيرة، و عاملات انتاج و بوفية و نظافة و امن.

وأوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أن الإدارة مستمر في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 24 فبراير إلي 2 مارس القادم.