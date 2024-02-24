صلاح عبد الله بعد الاستثمارات الإماراتية: "متفائل جدا وشكراً أولاد زايد"

علق الفنان صلاح عبدالله على التعاون المصرى الإماراتي على ضخ استثمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، والذى تم الإعلان عنه أمس فى مؤتمر يجمع الطرفين.

وكتب الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور حول التعاون المشترك بين البلدين "انتى الأمل وانتى المنى، وانتي اللى حارسك ربنا وكل نبضه فى قلبنا بندعي ليكي يا مصرنا".

وتابع الفنان صلاح عبدالله "يكفيكي شر الحاسدين والحاقدين والجاحدين، واللى تاجروا باسم الدين واللى تاجروا بإسمنا، تصحيح المسار الإقتصادى، وتجاوز الأزمة الإقتصادية، متفائل جدا شكراً أولاد زايد، بكره يا مصرنا أحلى بإذن ربنا أحلي".



يشارك الفنان صلاح عبدالله فى الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "العتاولة"، وسط مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة طارق لطفى، أحمد السقا، مى كساب، حنان يوسف، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدي الإتربي، والإخراج أحمد خالد موسى.