قيادي بـ"مستقبل وطن": صفقة رأس الحكمة طمأنة للمستثمرين وتتويج لنجاحات الدول

قال عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن صفقة رأس الحكمة التاريخية نقطة مهمة ومضيئة تؤكد نجاح الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية بكل كفاءة وحكمة.



وأوضح السعيد، في تصريحات له، أن الصفقة ضربة معلم ستقضي على السوق السوداء وستلقن المحتكرين والمضاربين وكل من ظن بعدم قدرة الدولة؛ دروسًا سيدفعون ثمنها غاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وصلبة وقادرة على مواجهة الصعاب.



وتابع: "فمصر ٣٠ يونيو التي خرجت من تحت ركام التخريب والدمار والفشل وصنعت تاريخًا ناصعًا وحضارة وجمهورية جديدة؛ قادرة على إدارة الأزمة الحالية والتغلب عليها والاستمرار في صنع مستقبل أفضل لبلادنا".

وأشار إلى أن الصفقة رسالة طمأنة للمستثمرين وتتويج لنجاحات الدولة وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس السيسي، وهي بداية قوية وحقيقية للاستثمار في أصول الدولة بما يضمن الاستفادة منها وتحقيق مردود اقتصادي كبير وبما يضمن الحفاظ على تلك الأصول.

وأوضح أن الصفقة سيكون لها مردودًا اقتصاديًا كبيرًا وسيكون هناك استثمارات ضخمة في القريب العاجل، مشيراً إلى أن توقيت الصفقة رائع للغاية كونه يأتي قبل شهر رمضان، ما سيكون له أثر بالغ على عودة الاستقرار لأسعار السلع.