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السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد: "نتمنى اللعب على استاد المصري قبل أغسطس"

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد خلال الجولة
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن الجميع يتمنى الانتهاء من أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد واللعب عليه قبل شهر أغسطس العام الجاري.

وأكد المحافظ، خلال تفقده أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن ما يحدث يعتبر إعجاز وليس إنجاز في سرعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري على أحدث المستويات العالمية وفقا للاشتراطات الفيفا والكاف.

وشدد على أن مشروع إنشاء استاد النادي المصري هو مشروع دولة على أرض بورسعيد.

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