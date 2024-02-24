الجامعة المصرية اليابانية تنظم منتدى لطلاب الثانوي بالأسكندرية

صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة بالتعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة نظمت اليوم "منتدى العلوم السنوي "في الإسكندرية بمشاركة 260 طالبا وطالبة من طلاب المدارس الثانوية، ليكون منصة لتبادل المعرفة والتجارب في عالم العلوم والتكنولوجيا.

أضاف، خلال تصريح صحفي لها، ان المنتدى تميز بتقديم عروض تقديمية حول أحدث التكنولوجيا المستخدمة في التعليم باليابان، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "Living with Robots"، و التي تسلط الضوء على تطورات مجال الروبوتات وتأثيرها على حياة الإنسان في المستقبل

وفي كلمته ،أشاد السفير اليابانى أوكا هيروشى بالمنتدى ، مؤكدًا أنه فرصة رائعة لاكتشاف عجائب العلم من خلال الاكتشافات غير المتوقعة والتجارب العملية.

كما أكد السفير اليابانى دعم دولة اليابان المستمر للمشروعات التعليمية في مصر، من خلال تزويد الجامعات بالمعدات والتدريب لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.

أضاف أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تعتبر نموذجًا مثاليًا للتعاون الدولي في مجال التعليم، حيث توفر بيئة تعليمية تعتمد على المنهج الياباني الذي يُعلي من قيم العمل الجماعي والانضباط والأخلاق مشيرا الى انه من خلال هذه المبادرات، تسعى الجامعة لتعزيز التبادل الثقافي والتقني بين مصر واليابان، وتحقيق التنمية الشاملة للفرد والمجتمع