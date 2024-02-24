استطلاع للرأي: 82% من الروس يقيمون إيجابيًا أداء بوتين كرئيس

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "الرأي العام الروسي" (فوم)، القريبة من الحكومة، أن 82% من المواطنين الروس أعربوا عن تقييم إيجابي لأداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب 81% منهم عن ثقتهم برئيس البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري بين مواطني روسيا، وشمل 1500 مشارك من 53 مقاطعة في البلاد.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد، في يناير الماضي، أن ثقة الشعب بالرئيس فلاديمير بوتين مستقرة، وقال: "إن الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، إلا أن الأرقام في هذه الحالة ليست الأمر الرئيسي، وإنما شعور الناس، وهو شعور شخصي يتجسد في هذا المستوى من الدعم".