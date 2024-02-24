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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

فان ديزل يطلع جمهوره حول مستقبل سلسلة Fast & Furious

Fast and Furious
Fast and Furious
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كشف النجم فان ديزل، عن مستقبل سلسلة أفلام الحركة الشهيرة “Fast and Furious” والتي أنطلقت رحلتها في صالات السينما قبل 21 عامًا.

وكتب ديزل عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: "لقد انتهينا من عقد اجتماعًا سريعًا مع الكتاب والفريق بأكمله. إن القول بأن الإثارة في خاتمتنا كانت قوية بشكل لا يصدق هو قول بخس". 

ومضى ديزل في منشوره ليشكر المعجبين على دعمهم للامتياز وأضاف: “هذه النهاية الكبرى ليست مجرد نهاية؛ إنه احتفال بالعائلة الرائعة التي بنيناها معًا".

وصدر الجزء العاشر من السلسلة العام الماضي، والذي حمل اسم “Fast X” وشارك في بطولته - إلى جانب ديزل - النجم جيسون ماموا، وبلغت حصيلته الإجمالية 705 مليون دولار عالميًا. ومن المقرر إصدار تكملة جديدة لهذا الجزء في 4 أبريل 2025، من إخراج لويس ليترير.

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Fast and Furious فان ديزل