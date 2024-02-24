قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتسهيل النقل والانتقال بالشوارع عن طريق تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وأوضح محافظ أسيوط أنه استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط من بينها شوارع الجمهورية أمام أبراج عثمان بن عفان والجلاء وميدان الأزهر بمنطقة الوليدية بحي شرق حيث تم رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق من فرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد وذلك خلال حملة مكبرة برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس الحى وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحى وبمشاركة قسم الإشغالات والمرافق بالحي وباستخدام معدات الحي، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.
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محافظ أسيوط: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع حي شرق
خلال تصريحاته الصحفية
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتسهيل النقل والانتقال بالشوارع عن طريق تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.