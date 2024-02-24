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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية بالأسواق للحد من احتكار السلع

حملات علي الأسواق
حملات علي الأسواق لضبط الأسعار بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأى فساد أو احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية ، وهو الذى يتوازى مع قرب افتتاح معارض " أهلا رمضان " لتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال الشهر المعظم ، مشدداً على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار ، والتصدى لجميع أنواع المخالفات ، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإستكمال حملاتها المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم المرور والتفتيش على المحلات المختلفة بالسوق السياحى ، وتم غرق وتشميع العديد من المحلات المخالفة لعدم وجود تراخيص قانونية بها ، فضلاً عن توجيه إنذارات لعدد من المحلات الأخرى لاستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بتوزيع 850 كجم من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو ، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإدارة التموين بالمرور والتفتيش على عدد من محلات الجملة والسوبر ماركت والجزارة ، وتم متابعة آلية ضبط الأسعار وتوافر السلع الضرورية للمواطنين ، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين.

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إحتكار للسلع فى الأسواق السلع الاستهلاكية ضبط الأسعار أخبار محافظة أسوان