فرقة مسرح السويس تقدم عرضين ضمن نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية

قدمت فرقة نادي مسرح السويس عرضين مسرحيين بقصر ثقافة الإسماعيلية، استمرارا لفعاليات الموسم الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

جاء العرض الأول بعنوان "آخر الأرض" تأليف أيمن الشريف، إخراج أحمد رضوان وتدور أحداثه حول فلك يسع مجموعة من الناس عقب انهيار عالمهم، يتوسطهم سجناء.. ونراقب تطور الأحداث أثناء الصراع مع البحر في عالم منتهي.. يتجهون نحو أمل لا يدرون عنه شيئا، على أمل أن يتحقق.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "روبيك كيوب" تأليف حازم أشرف، إخراج ديفيد المصري، وتدور أحداث القصة حول تعرض شاب وفتاة للعنف الأسري، والحب المشروط، مما أدى إلى تمردهم.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، وأقيمت بحضور شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، سمر الوزير مدير عام إدارة المسرح بالهيئة، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 27 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 6 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض، بينما قدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض مسرحية.

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