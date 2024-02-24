الأهلي يستقبل عمدة مانشستر ويُهديها درع وعلم النادي

شهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا «ياسمين دار» والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الإنجليزي.

كان في استقبال عمدة مانشستر، العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، والكابتن عمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية، وفي ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قامت إدارة الفرع بالاستقبال اللائق بالنادي وبعمدة مانشستر.

وتم اصطحاب عمدة مانشستر في جولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال والتي حظت بإشادة «ياسمين دار» التي عبرت عن اعتزازها بزيارة الأهلي، ومنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، وامتلاكه أربعة فروع في مناطق مختلفة.

وأهدى العميد أحمد النحاس، درع وعلم النادي إلى عمدة مدينة مانشستر. وجدد لها الدعوة باسم الكابتن محمود الخطيب لتكرار الزيارة مرة أخرى.