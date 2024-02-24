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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعثة نادي بيراميدز تتحرك إلى مدينة لوبومباشي استعدادًا لمواجهة مازيمبي

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في طريقها إلى ملعب مباراة مازيمبي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك مباشرة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتركيز على بعض الأمور الخططية لتنفيذها في الملعب.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على أن يكون في وداع اللاعبين لدى مغادرتهم فندق الإقامة لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور المقبل من البطولة.

بيراميدز لوبومباشي مازيمبي دوري أبطال أفريقيا