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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إصابة أحمد سامي واستبعاده من مباراة مازيمبي

أحمد سامي لاعب بيراميدز
أحمد سامي لاعب بيراميدز
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يفتقد فريق نادي بيراميدز، لجهود المدافع الدولي أحمد سامي في مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي اليوم السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة أحمد سامي في آخر دقائق التدريب الختامي الذي جرى بالأمس على استاد نادي مازيمبي، بشد في العضلة الضامة.

وأوضح الطبيب أنه كانت هناك محاولات طوال الساعات الماضية لتجهيز المدافع الدولي من أجل المشاركة في اللقاء إلا أنه في النهاية فضل استبعاده بالتنسيق مع المدير الفني خوفا من تفاقم إصابته وبالتالي يغيب عن اللقاء الهام.

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