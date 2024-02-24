تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب لخلاف على محمول في الفيوم إلى الغد

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين إلى جلسة غد الأحد 25 فبراير لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية معصرة صاوي.جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد هاني تعيلب ، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "أحمد. خ. م" 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته.