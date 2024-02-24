توغل كبير لآليات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي لا يزال متواصلًا ويتصاعد على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت مدينة خان يونس، وبلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى، أودت بحياة 92 شهيدًا.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتنوعت الاستهدافات ما بين منازل المواطنين والأراضي الزراعية بدير البلح، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 24 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة نقلوا على أثرها لمستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن مدينة خان يونس تشهد توغلًا كبيرًا للآليات العسكرية الإسرائيلية، التي لازالت تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف تجاه كل ما يتحرك داخل المحافظة، وتتبع سياسة تفخيخ المنازل والمربعات السكنية وتفجيرها، وإحداث دمار واسع بالمحافظة.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية لازالت تحاصر مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وتقوم بمداهمتهم وتفتيشها في ظل إطلاق نار مكثف، لافتًا إلى أن حي الزيتون بمدينة غزة يشهد توغلًا للآليات العسكرية وإطلاق الرصاص صوب المواطنين الفلسطينيين.