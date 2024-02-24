الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة غدا فى الدوري

يبدأ فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، غدا الأحد، الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة المحدد لها الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الخامسة ببطولة الدورى، بعد عودة بعثة الفريق من غانا بعد الفوز على ميدياما بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات فى دورى الأبطال.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام فى الركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي.

وأضاف جاب الله إن ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وأن الشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده، وشدد أحمد جاب الله على أنه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال إجراء فحوصات طبية له؛ للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له.