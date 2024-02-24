ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تنظم مباردة "معًا" للتدريب الحرفي

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوادء بالإسكندرية، مبادرة "معًا" للتدريب على مجموعة من الحرف المهنية، لعدد ٦٠ شابا وفتاة، من المسلمين والمسحيين في المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب  بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة

13be90d3-a370-4109-9066-b3a79fdcc00b
13be90d3-a370-4109-9066-b3a79fdcc00b
5333b2cd-c997-46a6-aaf1-24c60a1febd1
5333b2cd-c997-46a6-aaf1-24c60a1febd1
14eb0457-1b7e-4638-be8b-3b928ba63944
14eb0457-1b7e-4638-be8b-3b928ba63944
844532d5-3115-47ed-a65d-5de9d3293128
844532d5-3115-47ed-a65d-5de9d3293128
9a39433c-cf9b-4582-83a2-7d8d63395447
9a39433c-cf9b-4582-83a2-7d8d63395447
9940a224-93db-422e-a405-7ebff2492884
9940a224-93db-422e-a405-7ebff2492884
كنيسة يسوع الملك الأسقفية الرأس السوادء بالإسكندرية الحرف المهنية الحلاقة للرجال الكوافير للنساء