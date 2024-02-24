الكنيسة الأسقفية تنظم مباردة "معًا" للتدريب الحرفي

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوادء بالإسكندرية، مبادرة "معًا" للتدريب على مجموعة من الحرف المهنية، لعدد ٦٠ شابا وفتاة، من المسلمين والمسحيين في المنطقة المحيطة، بهدف تدريبهم ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل مختلفة.

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل ورشة الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع "معًا من أجل مصر" المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة

13be90d3-a370-4109-9066-b3a79fdcc00b

5333b2cd-c997-46a6-aaf1-24c60a1febd1

14eb0457-1b7e-4638-be8b-3b928ba63944

844532d5-3115-47ed-a65d-5de9d3293128

9a39433c-cf9b-4582-83a2-7d8d63395447