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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط تجار تموينيين لتصرفهم في 1335 عبوة زيت مدعم بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملة تموينية مكبرة بكفر الدوار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار.

أسفرت الجملة عن ضبط تجار تموينين لتصرفهم في 1335 عبوة زيت تمويني بالبيع فى السوق السوداء وآخرين لعدم إعلانهم عن الأسعار والغلق في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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