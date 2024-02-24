ضبط تجار تموينيين لتصرفهم في 1335 عبوة زيت مدعم بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملة تموينية مكبرة بكفر الدوار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بمركز كفر الدوار.

أسفرت الجملة عن ضبط تجار تموينين لتصرفهم في 1335 عبوة زيت تمويني بالبيع فى السوق السوداء وآخرين لعدم إعلانهم عن الأسعار والغلق في مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.