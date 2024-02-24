نائب: مشروع رأس الحكمة يخلق فرص استثمارية كبيرة وسلسلة مدن ذكية جديدة

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي فرصة كبيرة لخلق فرص استثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في خلق أنماط جاذبة للاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز التنمية المستدامة.

ولفت النائب محمد سلطان، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُبشر بمستقبل أفضل للتعاون بين مصر والإمارات، ويُمثل نموذجًا يُحتذى به في مجال التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع يستهدف إنشاء سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتستوعب ملايين السكان.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في القطاع السياحي، مما يعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالي بوصفها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر، لما تتمتع به من مقومات متفردة.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.