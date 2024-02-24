التموين تتابع توفير السلع للمواطنين بـ "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصدر تعليماته للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأوضح الوزير إلى توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم .

وفي ذات السياق قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض على مستوى المحافظات بالإضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أن معرض المؤسسة بشبرا الخيمة يضم ٢٥ عارض بنسبة تخفيضات تتراوح أسعارها من ١٥ إلى ٣٠ % حيث أن أسعار اللحوم تبدأ من ٢٥٠ جنيها مقارنة بأسعار الأسواق التي يصل لسعارها إلى ٤٠٠ جنيه كما أن سعر الدواجن ١٠٠ جنيه للكيلو وسعر السكر ٢٧ جنيها، وسعر الزيت ٦٥ عبوة ٨٠٠ ميلي، والأرز ٣٠ جنيها.

وأوضح "كمال" أنه يوجد ١٠٠ معرض رئيسي في جميع المحافظات كما سيتم خلال الاسبوع الجاري افتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور وزير التموين ورئيس مجلس الوزراء كما أن هناك معارض تم افتتاحها منذ منتصف شهر فبراير، بالإضافة إلى افتتاح ثلاث معارض في محافظة الجيزة بمنطقة العمرانية والطلبية وإمبابة، تشرف عليهم الغرف التجارية كما أنه سيكون في وكل محافظة ٣ معارض رئيسية بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والشوادر والمنافذ المجمعات الإستهلاكية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية علي معرض المؤسسة بشبر الخيمة صباح اليوم .

فيما أكد المهندس عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن معرض اهلا رمضان بشبرا الخيمة هو أول معرض تم افتتاحه علي مستوي الجمهورية بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ومحافظة القليوبية عبدالحميد الهجان، السبت الماضي كما تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بنها ومعرض الحرس الوطني ليكون إجمالي المعارض التي تم افتتاحه حتي الآن بمحافظة القليوبية ٣ معارض كما سيتم افتتاح معرضين آخرين خلال الأيام القادمة ليكون عدد المعارض بالمحافظة ٥ خمسة معرض وذلك بناء علي تعليمات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة المحافظة، و بناء علي تعليمات وزير التموين أن يكون عدد المعارض ١٢ معرض علي مستوي المحافظة بخلاف الشوادر والمجمعات وفروع مشروع جمعتي الاستهلاكية و٢٤ سيارة متنقلة ومنافذ أمان.

وأشار أن هذا المعرض يخدم أكثر من ٧ محافظات لوجوده علي ملتقي طرق يربط بين محافظات الوجه البحري

وأكد أن عدد متوسط زوار المعرض في اليوم بلغت ٢٠ ألف زائر كما سيتم فتح معرضين آخرين خلال أيام المقبلة في منطقة الخصوص ومعرض منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وأوضح أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المعرض منذ افتتاحه حيث أن الكميات التي تم ضخها في المعرض بلغت ٤٠ طن من السكر بسعر ٢٧ جنيه كما تم ضخ ما يزيد عن ٢٠ طن من السلع المختلفة ومن بينها الأرز ٢٧ جنيه وارز بسعر ٣٠جنه رفيع الحبه كما تبدأ أسعار الزيت ٥٥ جنيه في المعرض وهذا الأسعار لا توجد إلا في معارض أهلآ رمضان وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.