بالصور.. وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، استجابة من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لمطلب أبناء بورسعيد.

وأطلع الوزير على أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد على مسطح 50 ألف متر مربع، حيث تقام الانشاءات على مسطح 28 ألف متر مربع، وفق أحدث اشتراطات الفيفا والكاف، فضلا عن المسطح الأخضر - ملعب كرة قدم - بنظام "الهايبرد"، وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي.

ويتكون الاستاد من 4 مدرجات، منها مدرجات الجهة الغربية التي ستضم غرف مجلس الإدارة وصالة كبار زوار V.I.P وقاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين و5 غرف فندقية، بينما تتكون مدرجات الجهة الشرقية من دور أرضي و3 أدوار متكررة، وسيضم مبنى فندق اللاعبين، المكون من 24 غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة "جيمنيزيوم"، وغرف الكشف عن المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

كما سيحتوي الاستاد الجديد على أكثر من 30 بوابة يجرى التحكم بها عن طريق غرفة التحكم الإلكترونية المركزية، وبنظام QR كود، فضلا عن أكتر من 300 كاميرا مراقبة، وشاشتين إلكترونيتين خلف المرميين، وشاشات إعلانات، بالإضافة إلىىأحدث وسائل البث التليفزيوني وأحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـ VAR‏.

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