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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تفاصيل التجربة الإخراجية الأولى للنجمة سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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تخوض النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، تجربتها الإخراجية الطويلة الأولى في السينما من خلال فيلم الدراما “Eleanor the Great”.

الفيلم، الذي كان يحمل سابقًا عنوان "Eleanor, Invisible"، يتتبع قصة إليانور مورجنشتاين، وهي امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا تحاول إعادة بناء حياتها بعد وفاة صديقتها المفضلة. ونتيجة لذلك، عادت إلى مدينة نيويورك بعد أن عاشت في فلوريدا لعقود من الزمن.

تقوم ببطولة الفيلم المرشحة السابقة للأوسكار عن فيلم “Nebraska” الممثلة جون سكويب، بجانب الممثل البريطاني شيواتال إيجيوفور، ونجمة برودواي جيسيكا هيشت. ولم يتحدد حتى الآن موعد إطلاق الفيلم بصالات السينما.

 

سكارليت جوهانسون Eleanor the Great