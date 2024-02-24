أزمات سد النهضة وأمن البحر الأحمر تتصدر القمة المصرية - الإريترية بالقاهرة

انطلقت قبل قليل فعاليات جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أنت تشهد المباحثات تناول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر فضلا عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإريتريا.

ومن الملفات المتوقع مناقشاتها خلال مباحثات الرئيسين السيسي وأفورقى ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل التعاون المشترك في المجالات المختلفة ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتجارة والثقافة والتعليم والصحة وتأكيد مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة لإرتيريا خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تأسست عام 2014 وسبل تعزيز العلاقات المصرية الإريترية في مختلف المجالات التنموية والأمنية، حيث تم من قبل الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشروعات المشتركة.

ويعتزم الجانبان بحث ملفات تطورات الأوضاع على الساحة الإفريقية وفي منطقة القرن الإفريقي وبحث التحديات التي تواجه المنطقة ودول القارة الأفريقية خاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الأفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب فضلا عن أزمات سد النهضة وأرض صوماليا.

