مكتبة مصر الجديدة تحصد المركز الأول في مسابقات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار التكنولوجي

حصدت مكتبة مصر الجديدة العامة كأس مسابقات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجي، بعد فوزها بالمركز الأول فىى مجال "العلوم والروبوت وروبوت الإنقاذ " والذى يتناول الكوارث الطبيعية، حيث ضم المنتدي والذى أقيم فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، 9 مسابقات وهى الروبوت والعلوم، والابتكار، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، شارك بالمسابقة 52 أكاديمية ومدرسة ، وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

وقال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لتابع لها المكتبة، إن المسابقات ينظمها المنتدى الأفرو آسيوى بالتعاون مع شركة تكنوسبيس وبمشاركة العديد من الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار، غانا، غينيا الاستوائية، مالي، النيجر ، وفاز 6 من أبناء مكتبة مصر الجديدة فى مسابقة علوم الروبوت حيث فازت ميرال أحمد وحفصة حسن وهنا أحمد ، وفى مسابقة روبوت الإنقاذ فاز عبد الرحمن أحمد وحمزة أحمد ويوسف بهاء وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

وأشار الدكتور نبيل حلمى أن المنتدى يهدف إلى البحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ ولاكتشاف الأطفال الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل .

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