اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

تنطلق اليوم السبت على ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول بنادي إيرو سبورت النسخة الأولى من البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول (كرة القدم المصغرة)، والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.

و يقام حفل الافتتاح في تمام السادسة مساء ، ويعقب حفل الافتتاح إقامة مباراة الافتتاح بين مصر والصومال في تمام السابعة مساء ، وتشهد منافسات اليوم السبت مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تونس وليبيا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة "عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للبطولة العربية الأولى لمنتخبات الميني فوتبول "مصر 2024" ، مؤكدا أن البطولة العربية هي تجمع للأشقاء في وطنهم الثاني مصر.

وأضاف يشارك في البطولة منتخبات مصر ولبنان وتونس والصومال وليبيا ، وتختتم البطولة يوم الأربعاء 28 فبراير .

وقال سمير :"يسجل التاريخ صفحة جديدة في سجلات الاتحاد المصري للميني فوتبول ، الإتحاد الذي ولد كبيرا ، وهذا بإستضافة مصر للبطولة العربية الأولى للمنتخبات ".َ

و إستطرد أحمد سمير فخور بتأسيسي الإتحاد المصري للميني فوتبول وإدخال هذه الرياضة إلى بلدي الحبيب مصر بعد عودتي كأحد الطيور المهاجرة العائدة إلى أرض الوطن، وتحقيق حلمي في بلدي .

وقال سمير :" أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى المصريين بالخارج حقهم ودمجهم في الحياة المصرية للمساهمة في بناء مصر المستقبل ".

واختتم أحمد سمير رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول حديثة متمنيا التوفيق لكل أسرة الميني فوتبول العربية ، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر.