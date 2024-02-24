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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين بوزارة الإسكان

بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان، إضافة إلى الكشف المجانى فى عدد من التخصصات الطبية (طب أسنان - علاج طبيعي - أمراض نساء)، للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار جهود الوحدة لتفعيل المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة العاملين (مبادرة الاعتلال الكلوى "الأمراض المزمنة" - مبادرة قلبك أمانة - مبادرة الأورام - صحة المرأة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أنه يتم الكشف على مجموعة من العاملين (رجال - سيدات) أسبوعياً بمركز صحي الأسرة 63 بمدينة الشروق، بجانب تنظيم ندوة توعوية لتلقى استفسارات العاملين والإجابة عليها، حيث يتم توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة إلى المركز والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الفحوصات الطبية.

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من خلال الدكتور أمين موافى، مدير إدارة المتابعة، والدكتورة نيرفانا المنصورى، مدير عام المنطقة، لتقديم كل التسهيلات اللازمة للكشف على العاملين، وفى حالة اكتشاف الإصابة بأى مرض، يتم التوجيه إلى المراكز المختصة، ومتابعة الكشف والعلاج مجاناً، حيث يتضمن الفحص، قياس الوزن والطول والضغط، وإجراء مجموعة من التحاليل، للاطمئنان على الحالة الصحية العامة للعامل.

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وزارة الصحة الكشف المجاني الأورام السرطانية