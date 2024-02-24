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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الفلبيني يبدأ زيارة إلى أستراليا الأربعاء المقبل

الرئيس فرديناند
الرئيس فرديناند ماركوس الابن
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أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن سيزور استراليا يومي الـ28 و29 من فبراير الجاري.

وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسية في الفلبين - في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم /السبت/ - بأنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني كلمة أمام البرلمان الاسترالي، حيث سيوضح رؤيته بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الفلبين واستراليا التي تم توقيعها العام الماضي.

كما سيعقد ماركوس الابن اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين الاستراليين لإجراء محادثات بناءة بشأن قضايا الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار.

 

الفلبين ماركوس أستراليا